Cicciolina vs Rocco Siffredi. Staller: "Io e Schicchi lo abbiamo fatto diventare quello che è ora"

Cicciolina e Rocco Siffredi ai ferri corti. I battibecchi tra i due divi del cinema 'spinto' non mancano negli ultimi tempi. Cicciolina, al secolo Ilona Staller, si è detta adirata nei confronti del suo collega, attualmente naufrago all'Isola dei Famosi.

In occasione di un'intervista rilasciata a Le Iene, la Staller ha detto: "Invece di parlare male di me dietro le spalle, dovrebbe baciare i piedi dove cammino perché tutto sommato io e Schicchi lo abbiamo fatto diventare quello che è ora. Non era nessuno... Caro Rocco se all’Isola dei famosi mi chiedi scusa ufficialmente, io dimentico le tue misfattanze e ti prometto che potrai brillare a fianco a me nel mio prossimo film!".

Cicciolina, 63 anni, ha bevuto molta birra durante l'intervista e tra un parola e l'altra ha fatto qualche rutto. Alla faccia del garbo femminile!