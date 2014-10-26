Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Manager di Google si lancia dalla stratosfera: battuto record di Baumgartner

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un dirigente di Google, Alan Eustace, 57 anni, ha battuto un record segnato qualche anno fa da Felix Baumgartner, audace paracadutista austriaco. L'americano è arrivato a 41,42 chilometri di altezza e poi si è lanciato, fissando così il record mondiale di caduta libera. L'uomo è tornato a terra a una velocità di 1.321 km/h.

Il manager di Google ha riferito di aver visto, lassù, cose spettacolari, da fare invidia alle immagini di Google Earth e Street Views.

"E' stato incredibile, meraviglioso", ha dichiarato Eustace, sottolineando di aver aperto il suo paracadute dopo una lunga caduta libera, durata 15 minuti. Si pensi che Alana Eustace ha impiegato circa due ore, con un pallone aerostatico, per lambire la stratosfera.

L'impresa di Eustace è avvenuta segretamente, diversamente da quella di Baumgartner, che venne pubblicizzata molto. Il 57enne si è allenato per 3 anni prima del lancio spettacolare.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Usa, affetto da rara patologia scrive lettere per ogni compleanno della figlia

Articolo Successivo

Elisabetta Canalis e Brian Perri: festa in maschera per primo anniversario

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016