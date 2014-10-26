Manager di Google si lancia dalla stratosfera: battuto record di Baumgartner

Un dirigente di Google, Alan Eustace, 57 anni, ha battuto un record segnato qualche anno fa da Felix Baumgartner, audace paracadutista austriaco. L'americano è arrivato a 41,42 chilometri di altezza e poi si è lanciato, fissando così il record mondiale di caduta libera. L'uomo è tornato a terra a una velocità di 1.321 km/h.

Il manager di Google ha riferito di aver visto, lassù, cose spettacolari, da fare invidia alle immagini di Google Earth e Street Views.

"E' stato incredibile, meraviglioso", ha dichiarato Eustace, sottolineando di aver aperto il suo paracadute dopo una lunga caduta libera, durata 15 minuti. Si pensi che Alana Eustace ha impiegato circa due ore, con un pallone aerostatico, per lambire la stratosfera.

L'impresa di Eustace è avvenuta segretamente, diversamente da quella di Baumgartner, che venne pubblicizzata molto. Il 57enne si è allenato per 3 anni prima del lancio spettacolare.