Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Usa, affetto da rara patologia scrive lettere per ogni compleanno della figlia

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una storia commovente proveniente dagli Usa. Un uomo, Mitchell Whisenhunt, condannato a morte da una rara patologia (la sindrome di Marfan) ha deciso di scrivere tante lettere alla moglie e alla figlia. In sostanza, il 26enne ha scritto una lettera per ogni compleanno della figlia, a cui, purtroppo, non potrà partecipare.

Mitchell Whisenhunt, alla fine, è morto. Quella brutta malattia l'ha annientato, ma la moglie e la figlia, che oggi ha un anno, oltre al suo ricordo hanno tante missive che apriranno nei prossimi 17 anni, ovvero in occasione di ogni compleanno della piccola.

Mitchell ha anche scritto lettere su avvenimenti lieti e importanti che riguardano ogni famiglia, come gli anniversari di nozze. In una lettera, il 26enne si è appellato ad amici e parenti: "Se leggete questa lettera vuol dire che sono morto. In questo periodo di lutto per mia moglie, l'ultima cosa che vorrei è che si preoccupasse del costo del mio funerale... Vorrei chiedere alla comunità di riunirsi per una donazione per sostenere il costo del mio funerale. Voglio essere cremato e vorrei che mia moglie fosse serena. Vi ringrazio in anticipo, grazie anche per il vostro aiuto che darete a me e alla mia famiglia in questo momento di bisogno".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lavorare in Google rende felici e appagati: Big G posto migliore dove lavorare

Articolo Successivo

Manager di Google si lancia dalla stratosfera: battuto record di Baumgartner

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016