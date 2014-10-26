Usa, affetto da rara patologia scrive lettere per ogni compleanno della figlia

Una storia commovente proveniente dagli Usa. Un uomo, Mitchell Whisenhunt, condannato a morte da una rara patologia (la sindrome di Marfan) ha deciso di scrivere tante lettere alla moglie e alla figlia. In sostanza, il 26enne ha scritto una lettera per ogni compleanno della figlia, a cui, purtroppo, non potrà partecipare.

Mitchell Whisenhunt, alla fine, è morto. Quella brutta malattia l'ha annientato, ma la moglie e la figlia, che oggi ha un anno, oltre al suo ricordo hanno tante missive che apriranno nei prossimi 17 anni, ovvero in occasione di ogni compleanno della piccola.

Mitchell ha anche scritto lettere su avvenimenti lieti e importanti che riguardano ogni famiglia, come gli anniversari di nozze. In una lettera, il 26enne si è appellato ad amici e parenti: "Se leggete questa lettera vuol dire che sono morto. In questo periodo di lutto per mia moglie, l'ultima cosa che vorrei è che si preoccupasse del costo del mio funerale... Vorrei chiedere alla comunità di riunirsi per una donazione per sostenere il costo del mio funerale. Voglio essere cremato e vorrei che mia moglie fosse serena. Vi ringrazio in anticipo, grazie anche per il vostro aiuto che darete a me e alla mia famiglia in questo momento di bisogno".