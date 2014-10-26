Elisabetta Canalis e Brian Perri: festa in maschera per primo anniversario

"Dorothy e Toto! 1 year anniversary! Same day, same place, same party! Solo un anno fa io ero Wonder Woman e lui una rock star! I love u Brian! Party #Halloween". Queste le parole scritte da Elisabetta Canalis su un social network in occasione del suo primo anniversario con Brian Perri. I due hanno anche postato una foto che li ritrae, mascherati, mentre si scambiano un bacio appassionato.

Dalle immagini pubblicate recentemente da Eli si nota che la relazione con il suo Brian va a gonfie vele. Ricordiamo che l'ortopedico americano e l'ex velina si sono sposati lo scorso 14 settembre, ad Alghero. Stavolta, la Canalis si è innamorata veramente!