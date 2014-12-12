Mango sognò di brindare con Fabrizio De André: confessione antecedente alla morte

Mango, al secolo Giuseppe Mango, è morto domenica scorsa a Policoro, mentre cantava uno dei suoi più celebri successi: "Oro". La morte del cantautore potentino ha gettato nello sconforto fan e familiari. Suo fratello Giovanni, 75 anni, è deceduto poco dopo: probabilmente non ha retto il dolore.

Durante la performance live a Policoro, Mango, tra una canzone e l'altra, aveva raccontato ai suoi fan che la notte prima aveva fatto uno strano sogno: beveva buon vino con Fabrizio De Andrè. Dopo tale confessione, il cantautore è crollato sul pianoforte per un infarto che non gli ha dato scampo.

Il sogno di Mango era premonitore? Sì, almeno a giudicare dai fatti. Il mondo della musica italiana ha perso un altro pilastro. Le esequie sono state celebrate nella Chiesa Madre di Lagonegro, città natale dell'artista, lo scorso 10 dicembre. Nel pomeriggio si sono svolti anche i funerali del fratello Giovanni, venuto a mancare durante la veglia funebre del fratello. Malore anche per i due fratelli minori, Armando e Michele, di Mango. Tanto dolore per la dipartita di un grande artista e un grande uomo.