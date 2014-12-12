Home Musica J-Ax Live in concerto 2015

di Redazione 12/12/2014

J-Ax ha deciso di presentarsi di nuovo al grande pubblico dopo aver ottenuto parecchia notorietà con la partecipazione a The Voice of Italy. Il rapper ha deciso di tornare alla musica e lo farà in maniera originale con due concerti il 12 marzo 2015 a Roma e il 17 marzo all’Alcatraz di Milano. Per l’occasione il cantante presenterà alcuni brani integrati nel suo nuovo disco in via di pubblicazione, per il momento la prevendita è giù iniziata direttamente su Ticket One e nei punti vendita autorizzati. Sono passati gli anni degli Articolo 31, ora il cantante vuole dimostrare la sua forza anche da solo, senza alcun limite e con la grinta che ha sempre contraddistinto il suo personaggio. Concerti esclusivi in due sole date, perché ormai J-Ax non vuole più fare tour. I fan sono in attesa di conoscere tutte le informazioni di un certo tipo che permetteranno di vivere nel modo autentico e mai considerato fino ad ora, quindi cosa aspettarsi dai nuovi brani? Sicuramente qualcosa di originale e di inedito? Non ci resta che attendere le notizie ufficiali per capire quali saranno le nuove idee della carriera di questo artista italiano che continua a far parlare di sé nel bene o nel male.

