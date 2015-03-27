Manhattan, maxi rogo in 4 palazzi: fuga di gas?
di Redazione
27/03/2015
Terrore a Manhattan, dove sono andati a fuoco 4 edifici dopo una deflagrazione provocata quasi sicuramente da una fuga di gas. L'episodio è avvenuto precisamente nell'East Village.
Un palazzo è crollato totalmente; gli altri 3 parzialmente. Oltre 50 famiglie sono state evacuate ed ora si trovano in un centro accoglienza allestito dalla Croce Rossa.
L'incendio ha provocato tanti danni e 19 feriti; 4 versano in gravi condizioni. Nei 4 palazzi interessati dall'incendio ci sono soprattutto uffici.
