"Home": Rihanna dà voce a Tip, cast doppiatori di rilievo

27/03/2015

Rihanna è una cantante che nel giro di poco tempo ha riscosso un enorme successo. La popstar barbadiana ha prestato la sua voce, recentemente, a Tip, la protagonista del nuovo capolavoro della DreamWorks, ovvero  "Home", film d'animazione approdato l'altro ieri nelle sale cinematografiche.

La cantante fascinosa ha anche fatto uscire un concept album contenente 12 brani che possono essere ascoltati nel film. Oltre e Rihanna, il cast di doppiatori di "Home" vanta nomi del calibro di Jennifer Lopez e Steve Martin. La nuova pellicola d'animazione della DreamWorks è stata diretta da Tim Johnson, cineasta con una grande esperienza; basti pensare che ha diretto "Z la formica" e "Shrek".

