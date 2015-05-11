Abba in lutto: morto Rutger Gunnarsson, bassista e compositore eccellente

Lutto nel mondo della musica. E' venuto a mancare Rutger Gunnarsson, ovvero il bassista 'invisibile' degli Abba. L'artista aveva 69 anni ed è morto nella sua abitazione, a Stoccolma.

Si può certamente affermato che Gunnarsson fu il 'padre' degli Abba, visto che costituì la prima 'bozza' della band assieme a Bjorn Ulvaeus. Il 69enne suonò sempre con gli Abba e collaborò come arrangiatore con artisti del calibro di Elton John e Celine Dion. Gunnarsson si incontrò con Björn Ulvaeus durante il periodo in cui suonava con gli Hootenanny Singers.

Gunnarsson ha prodotto artisti importanti come Gwen Stefani, e a lui si devono arrangiamenti eccellenti come quelli di "Mamma Mia!", "007" e "Les Misérables".

Addio Rutger.