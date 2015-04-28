Home Gossip Marco Mengoni e Belen Rodriguez in palestra: trova le differenze

Marco Mengoni e Belen Rodriguez in palestra: trova le differenze

di Redazione 28/04/2015

Sono celebri gli scatti social della showgirl argentina, Belen Rodriguez, che la vedono nell'intimità famigliare, agli eventi mondani ed anche in palestra, sempre splendida con ogni tenuta ed in ogni situazione! E proprio gli scatti in palestra di Belen, hanno attirato nei giorni scorsi l'attenzione del famoso cantautore Marco Mengoni, che in vena di ilarità, ha postato via social sul suo account ufficiale Instagram, una foto del after workout, ove come dal titolo della sua “Stanco”, appariva visibilmente k.o. dopo gli allenamenti in palestra, paragonandolo proprio ad uno after workout di Belen Rodriguez, per far notare ai fan, le differenze! Mentre infatti Mengoni appare distrutto dall'allenamento, la showgirl argentina si mostra rilassata, nel pieno del proprio splendore. Dal canto suo la Rodriguez, che non ha mai nascosto la sua stima per Mengoni, tanto che qualche mese fa, aveva dedicato al suo piccolo Santiago, un tenero video sulle note di “Guerriero”, non ha potuto fare a meno di esimersi da uno scatto con il proprio idolo! Michela Galli

