Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marco Mengoni, "Parole in circolo" inizia progetto discografico in due parti

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Più che un disco, il nuovo capolavoro di Marco Mengoni è un progetto 'intimo'. Domani, 13 gennaio, uscirà "Parole in circolo". Il cantautore di Latina ha detto che quello che uscirà domani è solamente la prima parte di un'opera che verrà terminata più avanti con un secondo volume.

"Parole in circolo" si compone di 10 brani 'intimi', non urlati. Stavolta Marco si sofferma sulle parole, quelle profonde, che emozionano veramente. Il testo di una canzone, "Se io fossi te", è stato scritto da Luca Carboni.

"Questo è un progetto in evoluzione continua, concepito come se fosse una playlist", ha spiegato il cantautore di Ronciglione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cecile Kyenge col viso da scimmia: leghista Rainieri condannato

Articolo Successivo

Uomini e Donne, Rosetta è morta: vecchietta energica. Aveva 92 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016