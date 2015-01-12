Marco Mengoni, "Parole in circolo" inizia progetto discografico in due parti

Più che un disco, il nuovo capolavoro di Marco Mengoni è un progetto 'intimo'. Domani, 13 gennaio, uscirà "Parole in circolo". Il cantautore di Latina ha detto che quello che uscirà domani è solamente la prima parte di un'opera che verrà terminata più avanti con un secondo volume.

"Parole in circolo" si compone di 10 brani 'intimi', non urlati. Stavolta Marco si sofferma sulle parole, quelle profonde, che emozionano veramente. Il testo di una canzone, "Se io fossi te", è stato scritto da Luca Carboni.

"Questo è un progetto in evoluzione continua, concepito come se fosse una playlist", ha spiegato il cantautore di Ronciglione.