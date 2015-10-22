Home Home Maria Grazia Capulli Morta per Male Incurabile: Giornalista del TG2

Maria Grazia Capulli Morta per Male Incurabile: Giornalista del TG2

di Redazione 22/10/2015

Il mondo del giornalismo, ieri, è stato colpito da un grave lutto. Un male incurabile ha stroncato Maria Grazia Capulli, giornalista del TG2. Oggi i funerali a Roma La triste della notizia di Maria Grazia Capulli era stata diffusa ieri proprio dal direttore del TG2, Marcello Masi, che aveva scritto su Twitter: "Ci ha lasciato Maria Grazia. Era intelligente e sensibile. Una grande amica che fino all’ultimo ha amato la vita". Non si conosce l'esatta causa della morte della giornalista, si sa solo che, tempo, fa si era sottoposta a un ciclo di cure per contrastare una brutta malattia. Maria Grazia, dopo aver conseguito la laurea in Storia della Lingua Italiana all’Università di Macerata, iniziò a lavorare in Rai, che pian piano diventò per lei una vera famiglia. La giornalista amava tutto ciò che atteneva a cultura e società; ecco perché curò per molto tempo le rubriche culturali Achab Libri e Tg2 Neon Libri. Il TG1, ieri mattina, ha annunciato la mesta notizia del decesso della Capulli con queste parole: "È morta Maria Grazia Capulli, collega del TG2, ci stringiamo attorno alla redazione e alla famiglia". Tantissimi messaggi e commenti, nelle ultime ore, sono stati postati sui vari social per ricordare una brava e solerte professionista che amava fare il suo mestiere. Lo testimonia il fatto che, sebbene malata, aveva deciso di lavorare fino all'ultimo. Una grande donna, quindi, oltre che un'abile penna, era la Capulli. Il direttore del TG2 ha aggiunto: "Fino a 48 ore fa era a lavorare con noi. Era intelligente e sensibile. Una penna di quelle che il servizio pubblico dovrà rimpiangere. Amava il suo lavoro e il TG2 era la sua famiglia. Una grande amica che fino all’ultimo ha amato la vita". Speriamo che 'penne' come Maria Grazia Capulli nascano in futuro. Il giornalismo italiano e mondiale ha perso una vera 'punta di diamante'. Peccato.

