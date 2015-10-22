Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bambin Gesù, Astronave Medica per Tac Bimbi: Paura Addio!

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uno degli scopi dei medici, oggi, è ridurre il timore dei piccoli pazienti che si devono sottoporre ad esami o interventi spesso delicati. E' decisamente lodevole lo sforzo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro (Roma)

  Al Bambin Gesù, di recente, è stata arrivata una tac speciale, a forma di astronave, che non incute ai bimbi. Si tratta, precisamente, della 'Astro-Tac' una astronave di 280 mq inaugurata grazie ai fondi ottenuti con l'importante campagna 'Ospedale Senza Dolore'. L'astronave medica consente di ridurre notevolmente l'uso dell'anestesia in occasione degli accertamenti pediatrici, favorendo così una forte diminuzione della paura che solitamente provano i piccoli quando si sottopongono ad esami diagnostici od interventi di vario tipo. Quando si accede all'astronave medica sembra di entrare in un luogo fantastico, che non ha nulla a che vedere con corsie e stanze d'ospedale: ciò per rasserenare i bimbi. Per produrre la portentosa astronave sono stati impiegati ben 7 mesi. I piccoli, prima dell'approdo nella sala Tac, che sembra proprio l'interno di una cosmonave, intraprendono una sorta di viaggio immaginario, proprio come quello che affrontano i veri astronauti prima di arrivare in orbita. L'astronave medica è formata da 3 locali: sala tac, sala d'attesa e recovery room. D'ora in poi, i piccoli che saranno sottoposti ad accertamenti presso il Bambin Gesù di Palidoro non avranno più paura. Chi conosce la tac sa bene che non è un esame diagnostico molto 'confortevole', visto che il paziente deve trascorrere molto tempo in un tunnel angusto. Ciò incute timore a molti adulti, quindi pensiamo ai bimbi!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Maria Grazia Capulli Morta per Male Incurabile: Giornalista del TG2

Articolo Successivo

Luigi De Magistris Assolto dalla Corte d'Appello: "Finisce un Incubo"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025