Bambin Gesù, Astronave Medica per Tac Bimbi: Paura Addio!

Bambin Gesù, Astronave Medica per Tac Bimbi: Paura Addio!

di Redazione 22/10/2015

Uno degli scopi dei medici, oggi, è ridurre il timore dei piccoli pazienti che si devono sottoporre ad esami o interventi spesso delicati. E' decisamente lodevole lo sforzo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro (Roma) Al Bambin Gesù, di recente, è stata arrivata una tac speciale, a forma di astronave, che non incute ai bimbi. Si tratta, precisamente, della 'Astro-Tac' una astronave di 280 mq inaugurata grazie ai fondi ottenuti con l'importante campagna 'Ospedale Senza Dolore'. L'astronave medica consente di ridurre notevolmente l'uso dell'anestesia in occasione degli accertamenti pediatrici, favorendo così una forte diminuzione della paura che solitamente provano i piccoli quando si sottopongono ad esami diagnostici od interventi di vario tipo. Quando si accede all'astronave medica sembra di entrare in un luogo fantastico, che non ha nulla a che vedere con corsie e stanze d'ospedale: ciò per rasserenare i bimbi. Per produrre la portentosa astronave sono stati impiegati ben 7 mesi. I piccoli, prima dell'approdo nella sala Tac, che sembra proprio l'interno di una cosmonave, intraprendono una sorta di viaggio immaginario, proprio come quello che affrontano i veri astronauti prima di arrivare in orbita. L'astronave medica è formata da 3 locali: sala tac, sala d'attesa e recovery room. D'ora in poi, i piccoli che saranno sottoposti ad accertamenti presso il Bambin Gesù di Palidoro non avranno più paura. Chi conosce la tac sa bene che non è un esame diagnostico molto 'confortevole', visto che il paziente deve trascorrere molto tempo in un tunnel angusto. Ciò incute timore a molti adulti, quindi pensiamo ai bimbi!

