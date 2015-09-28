Home Uomini e Donne Mariano Catanzaro Entra a Far Parte dell'Agenzia "Alex Model"

Mariano Catanzaro Entra a Far Parte dell'Agenzia "Alex Model"

di Redazione 28/09/2015

Il corteggiatore di Uomini e Donne Mariano Catanzaro è entrato a far parte della celebre agenzia "Alex Model" Il ragazzo campano dopo la chiacchierata esperienza televisiva ha deciso di lanciarsi in un altro campo che è quello della televisione e del cinema, e quale modo migliore se non sotto la supervisione di una delle migliori agenzie italiane? "Mariano cosa ti ha spinto ad intraprendere questa strada?" "La curiosità di scoprire questo nuovo mondo, fino a poco tempo fa la mia realtà era totalmente diversa. Vivo un momento di acclamazione da parte del pubblico, e ho deciso di mettermi in gioco. Fino a poco meno di un anno fa ero un semplice ragazzo con delle passioni comuni, sono stato catapultato in un mondo televisivo che mi ha affascinato e destabilizzato dal primo momento, ho scelto Alex Model per continuare in modo professionale la mia carriera", "Che cosa è rimasto della tua esperienza a Uomini E Donne?" "Che non serve crearsi un personaggio per piacere alle persone, sono stato semplicemente me stesso e questo mi ha portato a piacere al pubblico per come sono. Mi ha aiutato molto Maria, una persona di spicco , dal cuore grande e dall'animo buono. Un episodio che ricordo in particolare è stato quando io mi alzai a seguito di un violento battibecco, Maria, con la sua professionalità che la caratterizza da molti anni, a seguito delle mie scuse mi ha risposto "Mariano stai tranquillo, è già stato tutto dimenticato". "Quindi il Mariano che conosciamo tutti è il Mariano che è anche a casa?" "Assolutamente sì, Mariano è una persona semplice e altruista, adoro far nascere un sorriso sul volto di chi si rivolge a me con i miei modi un po' se vogliamo esagerati. Questi atteggiamenti fanno parte di me sin da piccolo e le persone che mi conoscono si fidano ciecamente di me. Ho avuto un passato un po' burrascoso, sin da quando avevo sedici anni ho dovuto lavorare per aiutare la mia famiglia, questo mi ha caratterizzato molto, ho dovuto rinunciare a molte cose che i miei coetanei facevano abitualmente, è per questo che la generosità fa parte di me, vedere le persone sorridere è il più grande dono che io possa ricevere durante la giornata". "E ora che stai vivendo tempi più facili come te la passi? Continui a frequentare le tue vecchie conoscenze?" "Assolutamente sì, non ho mai perso quello che sono, essere riconosciuto dalla gente quando passeggi per strada non ti permette di cambiare il tuo essere. Magari adesso si avvicinano persone che nemmeno ti guardavano, è lì che pensi alla falsità delle persone, ma mio padre mi ha sempre insegnato a guardare oltre queste cose. Ricordo che all'età di 16 anni lui non lavorava, mi parlò dicendomi che bisogna sempre guardare oltre, perché tutti gli ostacoli ai quali andiamo incontro possono essere superati con la forza di volontà, questo pensiero è stato, ed è tuttora il mio stile di vita". "Sembri una persona molto sicura di te, che cosa ti ha spinto ad affidarti ad Alex Model? Stai per caso pensando di trasferirti in Toscana?" "Sono molto sincero, essendo nuovo di questo mondo avevo paura ad affidarmi a persone estranee. Ho avuto modo di conoscere Alex , ed è scattato quello che poi si chiama fedeltà professionale. Oltre ad essere un grande professionista, Alex è anche una persona splendida, mi piace quello che fa e il modo in cui risolve tutti i minimi problemi, trovo che insieme possiamo crescere molto. Ho visto in lui una persona della quale ti puoi fidare ciecamente, su cui puoi contare e dal cuore d'oro. … Della Toscana? Posso dire che è una regione bellissima, nello specifico ho visitato Firenze, molto diversa da Napoli ma non per questo meno bella o meno colorata. Mi ci vedrei molto, ho bisogno di cambiare aria, di trovare ispirazioni. Sento che in questo momento devo spostarmi per continuare il mio lavoro e Firenze è la città adatta per me". "Come ti vedi fra qualche anno? Hai già pensato a come continuare al meglio il tuo lavoro?" "Sogno il grande e il piccolo schermo sin da quando ero poco di più di un adolescente, so che bisogna sudare tanto ma sento di avere le carte in regola per fare questo. Vedevo i film di Vincenzo Salemme con mio padre, lui ne è totalmente innamorato e mi piacerebbe molto diventare come uno dei nostri migliori attori".

