RIVOLI, RAPINA IN VILLA: BOTTINO DA 60.000 EURO. CONTROLLI A TAPPETO

di Redazione 28/09/2015

Le forze dell'ordine di Rivoli, nel Torinese, stanno eseguendo controlli a tappeto dopo la rapina in villa avvenuta nelle ultime ore, che ha fruttato ai banditi la bellezza di 60.000 euro I delinquenti, verso le 7 di venerdì scorso, ha suonato il campanello e si sono fatti aprire dai proprietari della villa, facendosi credere finanzieri che dovevano svolgere un controllo fiscale di routine. Una volta entrati, i rapinatori hanno immobilizzato un 77enne e costretto la moglie, 71 anni, ad aprire la cassaforte. Dopo essersi impossessati di denaro e gioielli, i balordi si sono dati alla fuga. Carabinieri e Polizia hanno subito iniziato a monitorare tutta la zona dove è avvenuta la rapina e quelle limitrofe, creando numerosi posti di blocco. Sono state fermate circa 50 vetture e denunciate molte persone per ragioni diverse, come guida in stato di ebbrezza e possesso di grimaldelli. Nessuna traccia però dei rapinatori della villa. Ricordiamo a chi legge che non bisogna mai fare entrare sconosciuti in casa, neanche se dicono di essere appartenenti alle forze dell'ordine. Meglio chiamare il 112 o il 113 per fugare ogni dubbio. I delinquenti, solitamente, rapinano case o ville abitate da persone anziane, le più deboli e le più 'raggirabili'. I due anziani di Rivoli non avrebbero mai immaginato che quelle persone fossero delinquenti e non finanzieri. Fatto sta che i rapinatori sono riusciti a portarsi via velocemente 12.000 euro in contanti e gioielli che valgono circa 50.000 euro. Un bottino ingente. E' probabile che la banda sapeva che dentro quella cassaforte ci fosse molto da rubare.

