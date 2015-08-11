Home Salute Elizaveta Bulokhova: modella che ha sconfitto cancro alla mandibola, foto su Instagram

Elizaveta Bulokhova: modella che ha sconfitto cancro alla mandibola, foto su Instagram

di Redazione 11/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La storia di Elizaveta Bulokhova è chiara testimonianza del fatto che il tumore non deve impaurire ma deve essere affrontato con ottimismo e serenità. Solo così il brutto male potrà venire debellato La Bulokhova, 25 anni, era una modella affermata e famosa che aveva sfilato per le più celebri maison al mondo. Aveva una vita piena di impegni e soddisfazioni Elizaveta ma, a un certo punto, notò uno strano gonfiore alla mandibola destra. Terribile la diagnosi: tumore osseo. La Bulokhova non si rassegnò, anche perché proprio in quel momento scoprì di essere incinta. Certo, la ragazza ha dovuto accantonare momentaneamente la sua professione per curarsi ma, alla fine, è riuscito a debellare il tumore. Elizaveta sapeva, però, che la gravidanza era a rischio se continuava a sottoporsi a sedute di chemio. Allora decise di lasciare stare, optando per un delicato intervento mirato alla rimozione della massa tumorale. Dopo la nascita di Valentin, la Bulokhova è tornata a sottoporsi alle sedute di chemio, vincendo la sua battaglia. Ora la giovane ha postato diverse foto, senza vergognarsi: ha perso i capelli ma è sempre bella. Viva l'ottimismo e la voglia di dire 'no' al cancro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp