Samantha Cristoforetti sorseggia caffè sulla ISS: Missione Futura sta terminando

Samantha Cristoforetti e i colleghi astronauti potranno gustarsi un buon caffè anche sulla ISS, visto che ieri è stata lanciata in orbita la ISSpresso, una macchinetta da caffè made in Italy. Il lancio della Capsula Dragon è avvenuto a Cape Canaveral.

Il capitano dell'Aeronautica italiana, lo ricordiamo, è impegnata nella Missione Futura sulla ISS. A breve tornerà sulla Terra. "Questo ultimo carico è particolarmente importante perché arriva quasi a coronamento della missione Futura e porta sulla ISS tre esperimenti molto significativi che confermano il ruolo leader del nostro Paese anche nella ricerca in condizioni di microgravità. Esperimenti che impegneranno la nostra Samantha in questo mese di lavoro che avrà ancora davanti a sè sulla Stazione, prima del rientro a Terra e da cui ci aspettiamo ricadute importanti", ha dichiarato Roberto Battiston, presidente dell’ASI.