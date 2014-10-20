Loading...

Marte sfiorato da gigantesca cometa: Siding Spring dà spettacolo

20/10/2014

Astronomi e semplici appassionati della materia hanno rivolto il loro sguardo verso il cielo, ieri sera, precisamente alle ore 20.27 (ora italiana) perché una gigantesca cometa ha sfiorato Marte. Il fenomeno non è stato ben visibile sulla terra ma l'evento è stato, chiaramente, immortalato da robot e sonde posizionate sul 'pianeta rosso'.

Il transito della cometa Siding Spring (C/2013 A1) vicino a Marte riveste una particolare importanza perché, sebbene sia stato escluso un impatto, la distanza tra i due corpi celesti sarà veramente minima: 'solo' 140 km dalla superficie.

La cometa ha dato un grande spettacolo con le sue aurore, analoghe a quelle polari della Terra. Attendiamo i filmati di Hubble o dai piccoli robot situati su Marte.

