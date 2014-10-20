Wonderful Water: strumento che depura acqua contaminata

Di fronte a una notizia del genere non si può non rimanere stupiti. E' stato inventato un metodo per depurare acqua radioattiva.

Wonderful Water è un apparecchio creato da Adriano Marin, intelligente e visionario ingegnere italiano, in grado di 'tirar fuori' acqua pura e, quindi potabile, dall'acqua radioattiva.

Wonderful Water è stato testato da Cnr, Arpav Padova e Università di Pavia. In soldoni, il congegno divide molecole "a unico stadio” convertendo in acqua pura i liquidi radioattivi. La sperimentazione finale, secondo le ultime informazioni, verrà effettuata presso il deposito scorie Avogadro di Saluggia e si concluderà il 5 Dicembre.

La portentosa invenzione di Marin ha fatto sorridere molte persone, soprattutto quelle che vivono in zone colpite da disastri nucleari. Pare che Marin si sia recato recentemente a Fukushima per descrivere il funzionamento di Wonderful Water.