Mattia Marciano ex tronista torna single, addio a Vittoria Deganello

di Redazione 20/08/2018

Un'altra coppia nata nel programma Uomini e Donne si lascia... Mattia Marciano ex tronista torna single e ufficializza l'addio a Vittoria Deganello, conosciuta grazie al date time di Maria De Filippi. Uomini e Donne coppie A quanto pare la stagione 2017/2018 non è stata particolarmente fortunata per il programma di Maria De Filippi. Le Uomini e Donne coppie nate in questa ultima edizione non sono state particolarmente fortunate fuori dello show, alle prese con la vita di tutti i giorni. A giugno abbiamo avuto modo di assistere alla fine di relazioni come quella di Niccolò Brigante e Virginia Stablum, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Nel corso delle ultime ore però è stata ufficializzata anche la fine della storia d'amore nata tra Mattia Marciano ex tronista ed ex corteggiatore di Rosa Perrotta, e appunto Vittoria Deganello. Mattia Marciano e Valentina Vignali Negli ultimi mesi i fan della coppia formata da Mattia Marciano e Vittoria Deganello avevano iniziato a nutrire seri dubbi sulla coppia. I sospetti erano nati dal fatto che l'ex tronista trascorresse troppo tempo in compagnia di Valentina Vignali. Alcuni rumors del gossip avevano addirittura raccontato di un flirt nascosto con la sportiva che è felicemente legata a Stefano Laudoni, tornati insieme dopo una forte crisi. Ad ogni modo per Mattia Marciano torna single e ufficializza sui social l'addio a Vittoria Deganello. Mattia Marciano single Cos'è successo dunque tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello? La notizia è arrivata proprio da uno scatto che ritrae l'ex tronista con scritto: "Tutto qui... Silenzio". Subito dopo Vittoria Deganello su Instagram scrive: "La situazione tra me e Mattia è una situazione che, boh, non so neanche io. Arrivati al punto di parlarvi, perché è giusto che vi dia qualche spiegazione, ma non so neanche io… è una situazione un po’ complicata, un po’ tanto complicata. Al momento non stiamo assieme. Io sto da sola, come lui sta da solo. I motivi sono tanti, troppi".

