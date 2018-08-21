Home Gossip Uomini e Donne trono classico anticipazioni: Lara Zorzetto nuova tronista?

di Redazione 21/08/2018

La redazione di Maria De Filippi già da settimane è all'opera per il Uomini e Donne trono classico e, come potete benissimo immaginare, i fan dello show sono alla ricerca delle varie anticipazioni. Vi piacerebbe vedere Lara Zorzetto nuova tronista? Uomini e Donne anticipazioni settembre L'estate sta per finire e le abitudini stanno per ritornare... Quali sono le news del settore Uomini e Donne anticipazioni settembre? Al momento, come potete notare, non si ha una rosa di nomi per i papabili tronisti che dovrebbero occupare le poltrone rosse. I protagonisti della prima fase di Uomini e Donne potrebbero arrivare dal mondo di Temptation Island, tenendo così in considerazione quelle che sono le richieste del popolo del web. Giuseppe Santamaria tentatore Il popolo del web in queste settimane ha avuto più modo di citare la pagina ufficiale di Uomini e Donne, chiedendo appunto l'inserimento di Giuseppe Santamaria tentatore di Temptation Island nel cast dei tronisti. Il ragazzo è noto per il suo percorso all'interno del reality che mette a dura prova i sentimenti, fatto insieme a Lara Zorzetto e non solo... I due nel corso di queste settimane stanno trascorrendo diverso tempo insieme, ma tranquilli, nessun flirt, si tratta solo di una pura e profonda amicizia. Vi piacerebbe vedere i due ragazzi protagonisti del trono classico a settembre? Lara Zorzetto nuova tronista? Secondo alcune Uomini e Donne trono classico anticipazioni sembrerebbe che a settembre potremmo vedere Lara Zorzetto nuova tronista. La ragazza, single dopo aver lasciato il fidanzato Michael, sta vivendo una intensa estate tra eventi e puro divertimento. Il popolo del web sarebbe ansioso di vedere Lara protagonista del date time di Maria De Filippi, ma attenzione! Lara Zorzetto potrebbe avere intrapreso segretamente un flirt con lo youtuber Gordon... Che ci sia amore nell'aria anche senza Uomini e Donne?

