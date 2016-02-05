Loading...

Maurice White: Addio a Leggenda della Musica e Fondatore degli Earth Wind and Fire

05/02/2016

Il mondo della musica piange Maurice White, cantante che fondò la band Earth Wind & Fire. Il morbo di Parkinson l'aveva colpito 24 anni fa e, da allora, la sua vita non fu più la stessa

  White, 74 anni, è spirato a Los Angeles. Le sue condizioni di salute erano improvvisamente precipitate negli ultimi mesi. Assieme agli Earth Wind & Fire, Maurice vendette la bellezza di 90 milioni di album nel mondo ed incassò ben 6 Grammy Awards. Il gruppo venne incluso, 16 anni fa, nella Rock and Roll Hall of Fame. La luttuosa notizia è stata diffusa ieri da Verdine White, fratello del grandioso artista:
"Mio fratello, eroe e migliore amico Maurice White è morto in pace nel sonno la notte scorsa. Mentre il mondo ha perso un altro musicista e una leggenda, la nostra famiglia chiede che venga rispettata la sua privacy mentre cominciamo una transizione che sarò molto difficile e cambierà le nostre vite. Grazie per le vostre preghiere".
Maurice passò la sua infanzia e adolescenza in Tennessee. La sua musica ne risentì molto, anche se influenzata dalle tendenze provenienti da Chicago. L'artista fondò gli Earth Wind & Fire negli anni '60 e fu subito successo. Memorabii le ballate "Shining Star", "Boogie Wonderland" e "September". Addio Maurice!
