Spoglie San Pio nella Basilica di San Pietro: Lungotevere Chiuso

Oggi, a Roma, verrà chiuso il Lungotevere durante il corteo che condurrà le spoglie di San Pio alla Basilica di San Pietro, in Vaticano

"In considerazione dell'eccezionalità dell'occasione e dell'afflusso di persone, come verificatosi in tutte le precedenti celebrazioni e manifestazioni relative al Santo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sta riservando continua attenzione alla predisposizione delle misure volte a garantire lo svolgimento dell'evento in un contesto di massima sicurezza".

Grande evento, dunque, a Roma che accoglie le spoglie dida Pietralcina. Ovviamente, le misure di sicurezza verranno rafforzate e le strade vicine a San Pietro, tra cui lo stesso Lungotevere, verranno chiuse. L'arrivo della salma di San Pio a Roma è senza dubbio l'evento più importante del Giubileo.(Benevento), paese natio di Francesco Forgione, dall'11 al 14 febbraio. Sull'avio superficie, durante l'evento, non potranno volare droni; inoltre ogni attività aeronautica sarà interdetta. Una nota del Comune recita:Nessun, dall'11 al 14 febbraio prossimi, potrà sorvolare i cieli di Benevento e Pietralcina. Intanto oggi le spoglie di San Pio arriveranno alla Basilica di San Pietro, dove resteranno fino all'11 febbraio. Si attendono tantissimi fedeli nella Capitale.