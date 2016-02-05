Loading...

Spoglie San Pio nella Basilica di San Pietro: Lungotevere Chiuso

05/02/2016

Oggi, a Roma, verrà chiuso il Lungotevere durante il corteo che condurrà le spoglie di San Pio alla Basilica di San Pietro, in Vaticano

  Grande evento, dunque, a Roma che accoglie le spoglie di Padre Pio da Pietralcina. Ovviamente, le misure di sicurezza verranno rafforzate e le strade vicine a San Pietro, tra cui lo stesso Lungotevere, verranno chiuse. L'arrivo della salma di San Pio a Roma è senza dubbio l'evento più importante del Giubileo. Le spoglie di San Pio, dopo la tappa romana, verranno mostrate proprio a Pietralcina (Benevento), paese natio di Francesco Forgione, dall'11 al 14 febbraio. Sull'avio superficie, durante l'evento, non potranno volare droni; inoltre ogni attività aeronautica sarà interdetta. Una nota del Comune recita:
"In considerazione dell'eccezionalità dell'occasione e dell'afflusso di persone, come verificatosi in tutte le precedenti celebrazioni e manifestazioni relative al Santo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sta riservando continua attenzione alla predisposizione delle misure volte a garantire lo svolgimento dell'evento in un contesto di massima sicurezza".
Nessun velivolo, dall'11 al 14 febbraio prossimi, potrà sorvolare i cieli di Benevento e Pietralcina. Intanto oggi le spoglie di San Pio arriveranno alla Basilica di San Pietro, dove resteranno fino all'11 febbraio. Si attendono tantissimi fedeli nella Capitale.
