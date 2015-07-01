Home Spettacoli Medusa, "Quo vado" nella lista presentata alla Casa del Cinema di Roma

di Redazione 01/07/2015

13 dei 19 film che fanno parte della lista che la casa di produzione Medusa ha mostrato alla Casa del Cinema di Roma sono italiani. Tra i film italiani ci sono "Quo vado", con Checco Zalone, e "Vacanze di Natale ai Caraibi", con Christian De Sica e Massimo Ghini. "Big Friendly Giant", di Steven Spielberg, invece, è uno dei film stranieri. Giampaolo Letta, amministratore di Medusa, ha detto: "Dopo 3 anni in cui siamo stati costretti a ridimensionare gli investimenti di Medusa, eliminando nel listino i film stranieri, siamo tornati ad avere una buona quota di cinema internazionale". Medusa punta tutto sul cinepanettone, ovvero il film che, ogni anno, durante le festività natalizie. Quest'anno, tutti i riflettori sono puntati su "Vacanze di Natale ai Caraibi", pellicola diretta da Neri Parenti, un maestro del genere.

