Bob Dylan entusiasma Roma: grande show alle Terme di Caracalla, stasera sarà a Lucca
di Redazione
01/07/2015
Il 'menestrello del rock', Bob Dylan, ha regalato una ricorrenza di San Pietro e Paolo speciale ai romani, visto che si è esibito nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, proponendo sia vecchi successi che brani compresi in "Tempest", il suo ultimo disco, uscito 3 anni fa. Tantissime persone sono accorse a Roma per assistere al primo dei 3 concerti in Italia di quello che è stato definito come uno dei più influenti cantanti rock di sempre. Stasera Bob sarà a Lucca, in piazza Napoleone, e domani a Torino, al Pala Alpitour; poi concerti in Francia, in Spagna e in Norvegia. Non è finita qui, però, per Roma. Il prossimo 12 luglio, infatti, arriverà Elton John.
