Melissa Satta e Boateng: matrimonio rinviato, padre showgirl vuole separarsi

di Redazione 22/01/2016

Melissa Satta e il calciatore Boateng non convoleranno a nozze, almeno per ora. Non dipende, però, da attriti o incomprensione tra i due ma da problemi nella famiglia d'origine dell'ex velina di Striscia la Notizia Sembrava tutto pronto per il matrimonio tra Boateng e Melissa, che tra l'altro hanno avuto insieme Maddox, uno splendido bimbo, e all'improvviso c'è stato il colpo di scena: niente nozze per ora. Il motivo? Melissa è desolata per una circostanza che riguarda i genitori: sembra che suo padre si sia invaghito di un'altra donna ed abbia deciso di troncare la relazione con la madre. Una notizia che fa male alla Satta, nota showgirl che ha presentato molti programmi sulle reti Mediaset. Melissa e Kevin Prince avrebbero dovuto sposarsi a Venezia, almeno stando a quanto ha rivelato una wedding planner, ma la cerimonia è stata rinviata a causa delle problematiche familiari della showgirl che, evidentemente, non riesce a concepire l'idea di avere genitori separati. Cara Melissa, capita a molte persone di vedere 'naufragare' il matrimonio dei genitori: ciò non deve rappresentare un ostacolo alla realizzazione dei tuoi desideri! Di recente si sono susseguiti molti rumors sulla crisi tra Melissa Satta e Boateng. In realtà, i due sono molto affiatati. Il problema, come detto, è un altro. La scorsa estate l'ex velina, il calciatore e Maddox sono stati immortalati in Costa Smeralda mentre si divertivano tantissimo. Già tali immagini sono la prova che la coppia funziona, altro che crisi! A Melissa, come a tante altre showgirl, piace molto postare su Instagram scatti che ritraggono look nuovi. Ecco, in occasione delle ultime festività natalizie, la Satta si è mostrata bionda sul noto social fotografico. Oltre alla foto della sua chioma bionda, l'ex velina ha pubblicato l'immagine di un incantevole atollo. I fan hanno subito capito che Melissa avrebbe trascorso le vacanze di Natale in una location calda. Beata lei!

