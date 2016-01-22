Gemelli appena nati si tengono per mano: video virale su Facebook

Due gemellini, nati prematuri, si tengono per mano. Il vide, commovente, sta facendo il giro del web. Insomma, i piccoli Kristiana e Kristian stanno emozionando

"Noi ci rendiamo conto che può essere un po' inquietante vedere i nostri gemelli con i tubi, ma sono primogeniti, quindi è comprensibile e normale. Sto condividendo foto e video per la semplice ragione che fornire la speranza a tutti i futuri genitori là fuori. Ho cercato su Google come una matta e, alla fine, ho realizzato che i gemelli potevano nascere alla 28ma settimana... Dico a tutti i genitori che dovranno vivere la stessa esperienza di non aver alcun timore perché non andrà bene!!!", ha asserito la madre dei gemellini.

I gemellini sono nati in Australia. Il papà, dopo la nascita dei figlioletti, avvenuta alla 28ma settimana di gravidanza, ha voluto trascorrere con loro qualche momento. Beh, mentre li teneva in braccio, uno di essi ha stretto ladel fratello. La scena, emozionante, è stata immortalata dalla mamma, Anthea Jackson-Rushford. Il video postato suda Anthea è stato visto ben 4,5 milioni di volte. La donna ha scritto anche sul popolare social che lei e i gemellini si stanno riprendendo dopo un parto difficile, avvenuto alla 28esima settimana di gestazione.Ora i genitori di Kristiana e Kristian sperano che i figli crescano sani e forti, essendo consapevoli che a confortarli e supportarli saranno i medici. I progresso della scienza e della medicina, ancora una volta, ha permesso di salvare due piccole anime che, se fossero vissute in epoche meno recenti, non sarebbero riuscite, probabilmente, a sopravvivere. Il video che ritrae i gemellini è diventato virale perché ritrae un neo papà, visibilmente contento edche tiene in braccio i figlioletti, piccolissimi. Stupendo il momento in cui un neonato prende la mano dell'altro: attimo da incorniciare.