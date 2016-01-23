Loading...

Meno dolore durante il parto con spray analgesico: effetto simile all'epidurale

23/01/2016

Molte donne temono di sentire troppo dolore durante il parto. In effetti, non c'è parto naturale senza dolore. In futuro, però, arriverà uno spray nasale che farà sentire meno dolore alle partorienti

  Un team di ricercatori di Sidney ha ideato uno spray analgesico che permette di ridurre le sofferenze delle donne che partoriscono: gli effetti sono analoghi all'epidurale. Il test è stato condotto su oltre 100 partorienti australiane. Julie Fleet, membro del team che ha scoperto lo spray innovativo, ha asserito:
"Lo spray dà meno nausea rispetto alle iniezioni di petidina comunemente usate per l'epidurale, le doglie sono più brevi e il numero di neonati che finiscono in nursery neonatale è inferiore. Non solo: sono emerse anche meno difficoltà ad allattare al seno e un maggior senso di soddisfazione nella madre".
Quasi la totalità delle donne su cui è stato sperimentato lo spray lenitivo ha rivelato di essere felice, sottolineando che userà nuovamente il prodotto al prossimo parto. Fleet ha poi aggiunto:
"Il fentanil somministrato con spray nasale non elimina completamente il dolore come quando è somministrato con epidurale, quindi è adatto per le donne che vogliono restare in grado di sentire qualcosa. E' anche adatto per le donne che non possono ricevere l'epidurale a causa di condizioni come la gestosi".
Le partorienti del futuro, insomma, proveranno sempre meno dolore.
