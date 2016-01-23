Le Iene 2016: count down per la prima puntata. Volo Leone Pif e Cucciari alla conduzione

Finalmente sono stati resi noti i nomi dei prossimi conduttori de Le Iene, che prenderanno il posto di Ilary Blasi e Teo Mammuccari, coppia scoppiettante che ha entusiasmato gli spettatori per 8 anni

"Sono carichissima ed emozionatissima!".

"Ci manca solo Checco Zalone e abbiamo messo insieme i migliori quarantenni che ci sono sul mercato... A parte balletti e stacchetti, che sono caduti un po' in disgrazia, torneranno come nelle passate edizioni gli approfondimenti su temi scottanti di attualità, dalla mafia all'inquinamento ambientale".

"Torno con piacere perché sono un nostalgico. Ho trovato persone un po' invecchiate, ma sempre con grande energia, capaci di fare un programma che con micro cambiamenti si è evoluto, adattandosi al pubblico".

Sorrisi.com ha dichiarato che presenteranno Le Iene 2016 Fabio Volo, Miriam Leone, Pif e Geppi Cucciari. Il programma verrà sempre trasmesso due volte a settimana, domenica e martedì, in prima serata su Italia 1. I tre nuovi conduttori saranno in grado di non far sentire la mancanza di Ilary e Teo? Vedremo. La notizia è stata riportata da, presentatrice di Open Space, che ha aggiunto sui social:Le Iene partirà domani sera ed è certo che tante persone si sintonizzeranno su Italia 1 per vedere i nuovi conduttori all'opera. Davide Parenti, pilastro del programma, ha dichiarato:Fabio Volo, che ha già presentato Le Iene dal 1998 al 2000 ha detto: