Mercedes-Benz E250 BlueTec: richiamo per rischio incendio

di Redazione 03/07/2015

Daimler sta estendendo il richiamo del dicembre 2014 per includere i modelli 2015 delle Mercedes-Benz E250 BlueTec e E250 BlueTec 4Matic. L' Amministrazione Nazionale Highway Traffic Safety statunitense, ha spiegato che i modelli coinvolti dalla campagna sarebbero a rischio di incendio causati da una perdita d'olio. Secondo la NHTSA nei veicoli interessati, l'olio può fuoriuscire da tutto il perimetro della guarnizione tendicatena. Le perdite d'olio possono gocciolare sulla superficie del motore caldo, aumentando il rischio di incendio. Inoltre, l'olio che fuoriesce versandosi in strada, può essere un pericolo per gli altri veicoli, aumentando il rischio di un incidente. I veicoli interessati sono stati fabbricati tra il 3 novembre 2014 e il 15 dicembre 2014. "Pur non essendoci stati incidenti - segnala Giovanni D'Agata presidente dello Sportello dei Diritti - è consigliabile che i proprietari di queste auto prestino la massima attenzione e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari in Italia nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai modelli in questione". Non è la prima volta che Mercedes-Benz richiama diversi suoi modelli. Il bollettino dello scorso 9 gennaio del Rapex (Rapid Alert System for non-food dangerous products), ovvero lo strumento istituito dalla Commissione Ue per le segnalazioni contemplava il richiamo dei modelli A, B, C, CLA-, CLS, E-, GLA-, ML, S, Classe SLK per un'anomalia tecnica che avrebbe potuto compromettere la sicurezza durante la guida. Nello specifico, il richiamo concerneva le vetture costruite tra febbraio e novembre 2014. Ecco i modelli interessati: BR 176, BR 246,BR 204, BR 205, BR 117, BR 218, BR 207, BR 212; BR 156, BR 204, BR 166; BR 221, BR 222, BR 172 Models: A 180 CDI, A 200 CDI, A 200 CDI, A 200 CDI 4MATIC, A 220 CDI, A 220 CDI 4MATIC, B 180 CDI, B 180 CDI, B 200 CDI, B 200 CDI, B 200 CDI, B 200 CDI 4MATIC, B 220 CDI, B 220 CDI 4MATIC, C 180 CDI, 180 CDI, C 200 CDI, C 220 Bluetec, C 220 CDI, C 220 CDI, C 220 CDI 4MATIC, C 250 Bluetec, C 250 Bluetec 4Matic, C 250 CDI, C 250 CDI 4MATIC, C 300 Bluetec Hybrid, CLA 200 CDI, CLA 200 CDI 4MATIC, CLA 220 CDI, CLA 220 CDI 4MATIC, CLS 220 Bluetec, CLS 250 Bluetec, CLS 250 Bluetec 4MATIC, CLS 250 CDI, E 200 Bluetec, E 200 CDI, E 220 Bluetec, E 220 CDI, E 250 Bluetec, E 250 Bluetec 4MATIC E, E 250 CDI, E 250 CDI 4MATIC, E 300 CDI Hybrid, GLA 200 CDI, GLA 200 CDI 4MATIC, GLA 220 CDI, GLA 220 CDI 4MATIC, GLK 200 CDI, GLK 220 4MATIC, GLK 220 4MATIC BLUETEC, GLK 220 CDI, GLK 250 4MATIC, GLK 250 4MATIC BLUETEC, ML 250 Bluetec 4MATIC, S 250 CDI, S 300 Bluetec Hybrid, SLK 250 CDI,CE. Mercedes-Benz è sinonimo di affidabilità e sicurezza: è vero. Negli ultimi tempi, però, chi ha acquistato vetture della gloriosa casa automobilistica tedesca ha avuto problemi; nel senso che è stato costretto a riportare l'auto in officina per un richiamo dovuto ad anomalie tecniche. Ricordate il richiamo dell'anno scorso di tutte le Mercedes-Benz Classe C al fine di evitare il rischio di perdere il controllo dell'auto per il piantone non montato esattamente in fabbrica? Il richiamo prevedeva un semplice controllo dell'assemblaggio degli organi di accoppiamento del piantone dello sterzo. "L'accoppiamento dello sterzo potrebbe non essere avvenuto correttamente durante la produzione del veicolo. Questo potrebbe limitare la sterzata del veicolo e in casi estremi può portare alla perdita di controllo del volante", rese noto, mediante una nota, Mercedes-Benz. Tutti i proprietari vennero invitati a portare le loro auto in officina mediante lettera raccomandata. Ricordiamo che chi vuole essere sempre aggiornati sui richiami auto può seguire l'Osservatorio dei richiami di SicurAUTO.it. Si tratta di un servizio molto utile perché consente di tenere sott'occhio qualsiasi richiamo tecnico per la rimozione di eventuali anomalie di produzione o di progettazione relative alla sicurezza che attengono ai mezzi di locomozione. Esistono anche due app, per iPhone e Android, per essere sempre aggiornati anche in mobilità. Alla luce di tutto ciò, secondo voi è giusto che la Mercedes occupa la terza posizione nella classifica, stilata da Warranty Direct, delle auto più affidabili, dietro a Honda e Toyota? Le mettereste più in alto o in basso? Vero è che la maggio parte delle persone che scelgono Mercedes lo fanno principalmente per il prestigio del marchio, senza far caso all'affidabilità e all'efficienza del motore. Le auto Mercedes-Benz piacciono, e anche molto, non solo in Germania. In Italia tante persone farebbero follie per avere una Mercedes, anche usata. Del resto le auto tedesche hanno sempre affascinato gli italiani.

