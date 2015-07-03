Home Scienza e tecnologia Apple Watch sarà flop: giovani non lo apprezzano, design snob e poco utile

di Redazione 03/07/2015

Manca poco all'uscita in Italia dell'Apple Watch, smartwatch targato Cupertino ma già si parla di flop. Il motivo? In base alle analisi svolte recentemente e, sebbene non si abbiano ancora a disposizione i dati sulle vendite, si reputa che il nuovo apparecchio del colosso californiano sarà un fallimento. Stavolta, secondo gli esperti, la tattica di Apple che poggia sull'attesa e sulla pubblicità incalzante sarà inefficace per un semplice motivo: l'Apple Watch non si rivolge ad una particolare categoria di utenti. Ciò è chiaro negli Usa, e sarà evidente anche in Italia. Il motivo del flop dell'Apple Watch, però, non è solo il sopracitato. In sostanza, i ragazzi non sanno ancora a cosa possa servire un apparecchio del genere, ritenendo più validi ed utili device come iPad e iPhone; dunque, campagne pubblicitarie impeccabili non bastano per favorire il successo di un prodotto. Un altro elemento che comporterà il fallimento dell'Apple Watch è lo stile. Da un'indagine condotta da MBLM è emerso che i ragazzi non sono attratti dallo smartwatch della mela morsicata perché considerato chic, quindi non adatto a tutti. In particolare, l'Apple Watch viene visto come un prodotto per ricchi, per benestanti, non per persone comuni. E' per questo che i giovani americani non apprezzano molto l'orologio Apple. Tutto, quindi, fa pensare in una disfatta dell'Apple Watch prima ancora del suo lancio. Ovviamente, si tratta di previsioni fondate su sondaggi. La realtà e il tempo possono anche sovvertire le stime e le previsioni. E' ovvio. Se lo augura soprattutto Apple. Il nuovo smartwatch è stato disponibile in Messico, Italia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Spagna e Svizzera dallo scorso 26 giugno, ed è acquistabile sia sull’Apple Online Store, nei rivenditori autorizzati Apple e, ovviamente, negli Apple Store. "La risposta degli utenti all’Apple Watch ha superato le nostre aspettative in tutti i sensi e siamo lieti di poterlo offrire ad un numero ancora maggiore di clienti nel mondo. Stiamo inoltre compiendo eccellenti progressi con gli ordini Apple Watch già ricevuti e ringraziamo i nostri clienti per la pazienza. Tutti gli ordini inoltrati nel mese di maggio, fatta eccezione unicamente per il modello con cassa in acciaio inossidabile nero siderale da 42 mm con bracciale a maglie nero siderale, saranno spediti entro due settimane. E sempre fra due settimane inizieremo a vendere alcuni modelli nei nostri Apple Store", ha asserito Jeff Williams, Senior Vice President Operations di Apple. Si potrà dire tutto e il contrario di tutto sull'Apple Watch ma non si potrà mai negare la sua affidabilità, la sua precisione e la sua capacità di far osservare subito le informazioni ed essere connessi col mondo intero. Apple Watch, è innegabile, è un concentrato di tecnologie spettacolari, come la Corona Digitale, un metodo particolare per osservare le informazioni e navigare sul web senza mettere le dita sul quadrante. Sorprendente anche la funzionalità Taptic Engine: l'utente sente un colpetto sul polso ogni volta che gli arriva un messaggio o una notifica. Sono già state create tantissime app per Apple Watch: ce ne sono per tutti i gusti. Chi ama viaggiare, ad esempio, può sfruttare l’app Genève Aéroport per muoversi agilmente negli aeroporti o tenere sott'occhio i voli della Singapore Airlines. Le prima nazioni in cui è approdato l'Apple Watch sono state Canada Australia, Cina, Francia, Giappone, Germania, Hong Kong, Usa e Regno Unito. chi ha intenzione di acquistare un Apple Watch può scegliere tra 3 collezioni: Apple Watch Edition, Apple Watch Sport ed Apple Watch. La prima, ovvero la collezione Apple Watch Edition, non è per tutti in quanto è caratterizzata da particolari leghe d’oro rosa o giallo 18 carati. Agli acquirenti Apple garantirà il servizio di Setup Personale in modo da personalizzare e sincronizzare l'apparecchio con l'iPhone e trovare utili app sull’App Store. I potenziali acquirenti dell'Apple Watch devono sapere che il dispositivo richiede iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6 o iPhone 6 Plus con sistema operativo iOS 8.2 o versione seguente. Flop o no, l'Apple Watch testimonia ancora una volta la grande capacità dell'azienda fondata da Steve Jobs di rivoluzionare il mondo dell'hi-tech. Lo ha sempre dimostrato: basti osservare prodotti come Mac, iPhone e iPad. Il marchio Apple, però, stavolta non basta. Il nuovo Apple Watch non farà breccia probabilmente nel cuore dei 'millenials', ovvero i soggetti trai 1 8 e i 34 anni. Molti ragazzi hanno già ironizzato sul prezzo di alcune versioni dell'orologio di Cupertino, che sfiora i 10.000 dollari. Gli over 39, invece, sembrano apprezzare maggiormente tale device, anche perché hanno a disposizione più denaro. Chiudiamo questo articolo con le parole di Brian Blair, managing director presso Rosenblatt Securities: "La domanda iniziale per l'Apple Watch è stata fiacca. Non è chiaro quale sia l'app di punta. È bello ricevere le notifiche, ma è un prodotto non essenziale".

