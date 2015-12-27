Loading...

Messico, Andres Moreno è morto: uomo più grasso del pianeta

27/12/2015

Il messicano Andres Moreno, l'uomo più grasso al mondo, è morto. Il 38enne era arrivato a pesare 444 kg ed aveva strappato il titolo di uomo più pesante al mondo a Manuel Uribe, un'altro messicano morto l'anno scorso

  La triste notizia è stata diffusa sai parenti di Moreno mediante un post su Facebook:
"Amici e parenti, ci rammarichiamo di informarvi che Andres è appena morto, pregate per lui".
Negli ultimi tempi, il 38enne era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre il peso. Effettivamente, era dimagrito molto ma pesava sempre sui 300 kg: troppo. Doveva dimagrire ancora Andres, ma un infarto, nelle ultime ore, l'ha stroncato. L'uomo più grasso del pianeta, dunque, è venuto a mancare. Chissà, ora, chi sarà il detentore del titolo? Le condizioni di Moreno, che nella sua vita aveva sempre dovuto lottare contro i chili di troppo, erano precipitate in poche ore. Un portavoce di Andres aveva detto che l'uomo, dopo l'intervento che gli aveva fatto perdere un'ottantina di chili, si sentiva meglio, riuscendo nuovamente a compiere gesti semplici ma importanti, come lavarsi ed allacciarsi le scarpe da ginnastica.
"Andres Moreno, 38 anni, è morto per un attacco di cuore e una peritonite, infiammazione del rivestimento addominale, a Ciudad Obregon nello stato di Sonora", ha aggiunto la famiglia dell'uomo più grasso del pianeta.
Soffermandosi sull'operazione a cui Moreno si era sottoposto ad ottobre, il Medical Daily riferì:
"L'intervento ha previsto la rimozione di tre quarti del suo stomaco e la rielaborazione di quanto rimasto in un tubo che gli impedisce di mangiare troppo".
Carmen Palacios, esperta di riabilitazione, che aveva aiutato Andres l'anno scorso, dopo l'intervento, ha detto:
"Andres, purtroppo, aveva avuto due attacchi di cuore in precedenza. Nelle ultime ore, il suo fiato era diventato corto ed è morto in ambulanza".
A causa del suo peso, Moreno trascorreva sul letto le sue giornate ed aveva dovuto smettere di lavorare. Era un poliziotto.
