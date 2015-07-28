Loading...

Messico, meteorina Yanet Garcia idolo di tante teenager

28/07/2015

In Italia fa caldo, molto caldo. Le temperature hanno raggiunto valori record. Così anche in Messico, dove a far diventare le temperature ancora più alte ci pensa Yanet Garcia, una meteorina con un fisico da urlo che fa girare la testa a tutti gli uomini

    La Garcia presenta la rubrica meteo in un tv locale di Monterrey e, in passato ha fatto la modella (difficile negarlo, a giudicare dal suo fisico mozzafiato). Nonostante il suo fisico scultoreo e la sua bellezza, Yanet Garcia non si dà arie, anzi è molto modesta e ligia. La meteorina è diventata un vero idolo per molte teenager messicane.
