Zimbabwe: leone Cecil ucciso da dentista americano

Zimbabwe: leone Cecil ucciso da dentista americano

di Redazione 29/07/2015

Sapete chi ha ucciso Cecil, il grosso leone africano divenuto simbolo dei parchi dello Zimbabwe? Un dentista americano. Ebbene sì, l'uomo avrebbe corrotto le guardie del parco ed avrebbe freddato Cecil Walter James Palmer, adesso, è ricercato. L'uomo, aiutato da altre due persone, avrebbe fatto uscire il leone dall'area protetta e lo avrebbe colpito con una freccia. Palmer e gli altri due avrebbero finito Cecil con un fucile; poi lo hanno decapitato e spellato. Il dentista americano e le due guardie del parco rischiano fino a 15 anni di reclusione. Persone che non meritano commenti. Sarebbe inutile giudicare un gesto vile del genere.

