Motorola Moto G 2015: CPU più potente del modello 2014

28/07/2015

Manca poco al lancio del nuovo Motorola Moto G ma sul web si diffondono le prime immagini e si iniziano a fare paragoni coi predecessori e con altri modelli prodotti dalle aziende concorrenti

    Il Motorola Moto G 2015 si differenzia dal modello 2014 innanzitutto per il sistema operativo, che è un Quad Core da 1.4 Giga. Il Motorola Moto G 2014 ha un Quad Core da 1.2 Giga. Le prestazioni del Motorola Moto G 2015, dunque, sono migliori rispetto all'attuale modello relativamente alla CPU. Se invece ci si sofferma sulla GPU, i due modelli sono analoghi. Non si conosce ancora il prezzo del nuovo Moto G 2015. CPU e GPU a parte, non ci resta che scoprire il nuovo smartphone della Motorola.
