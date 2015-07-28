Home Scienza e tecnologia Motorola Moto G 2015: CPU più potente del modello 2014

Motorola Moto G 2015: CPU più potente del modello 2014

di Redazione 28/07/2015

Manca poco al lancio del nuovo Motorola Moto G ma sul web si diffondono le prime immagini e si iniziano a fare paragoni coi predecessori e con altri modelli prodotti dalle aziende concorrenti Il Motorola Moto G 2015 si differenzia dal modello 2014 innanzitutto per il sistema operativo, che è un Quad Core da 1.4 Giga. Il Motorola Moto G 2014 ha un Quad Core da 1.2 Giga. Le prestazioni del Motorola Moto G 2015, dunque, sono migliori rispetto all'attuale modello relativamente alla CPU. Se invece ci si sofferma sulla GPU, i due modelli sono analoghi. Non si conosce ancora il prezzo del nuovo Moto G 2015. CPU e GPU a parte, non ci resta che scoprire il nuovo smartphone della Motorola.

