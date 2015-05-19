Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Venezia, ladro ruba motoscafo: inseguimento tra i canali

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Inseguimento sulla scia del famoso "Fast and Furious" quello andato in scena nei giorni scorsi a Venezia, ma che ha visto rincorrersi a 200 all'ora, delle barche! Un motoscafo infatti è stato rubato da uno straniero nell'imbarcadero di Fondamenta Nove ed è poi fuggito; tanto che per recuperarlo, i carabinieri, a bordo di un motoscafo ben più veloce, hanno dovuto faticare non poco tra i canali della Laguna veneta. Una folle corsa conclusasi, quando l'imbarcazione rubata si è schiantarsi contro il muretto del cimitero San Michele, di fronte a Murano. Il ladro è stato così acciuffato e trasportato in caserma: a quanto sembra, si trattava di un uomo affetto da problemi psichici, già segnalato ai carabinieri, per comportamenti fuori dalla norma; sembra sia riuscito ad introdursi nel deposito alle 2.30 del mattino e che, essendo i vaporetti legati tra loro, per rubarne uno, abbia danneggiato altre tre imbarcazioni, tirandole fuori dagli ormeggi, rompendo vetri e altro. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sciopero dei medici revocato, Lorenzin: "Prendiamo impegni e li rispettiamo"

Articolo Successivo

Messico, ragazzini soffocano e seppelliscono bimbo di 6 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025