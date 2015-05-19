Home Attualità Venezia, ladro ruba motoscafo: inseguimento tra i canali

Venezia, ladro ruba motoscafo: inseguimento tra i canali

di Redazione 19/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Inseguimento sulla scia del famoso "Fast and Furious" quello andato in scena nei giorni scorsi a Venezia, ma che ha visto rincorrersi a 200 all'ora, delle barche! Un motoscafo infatti è stato rubato da uno straniero nell'imbarcadero di Fondamenta Nove ed è poi fuggito; tanto che per recuperarlo, i carabinieri, a bordo di un motoscafo ben più veloce, hanno dovuto faticare non poco tra i canali della Laguna veneta. Una folle corsa conclusasi, quando l'imbarcazione rubata si è schiantarsi contro il muretto del cimitero San Michele, di fronte a Murano. Il ladro è stato così acciuffato e trasportato in caserma: a quanto sembra, si trattava di un uomo affetto da problemi psichici, già segnalato ai carabinieri, per comportamenti fuori dalla norma; sembra sia riuscito ad introdursi nel deposito alle 2.30 del mattino e che, essendo i vaporetti legati tra loro, per rubarne uno, abbia danneggiato altre tre imbarcazioni, tirandole fuori dagli ormeggi, rompendo vetri e altro. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp