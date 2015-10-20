Loading...

"Dark Places", Charlize Theron Torna in Sala con Thriller Mozzafiato

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2015

Il prossimo 22 ottobre, Charlize Theron tornerà in sala con "Dark Places" film thriller diretto dal francese Gilles Paquet-Brenner. La splendida attrice, dunque, è pronta ad ottenere nuovi elogi dopo la straordinaria interpretazione in "Mad Max"

  Charlize e Gilles hanno trascorso molto tempo in Kansas durante la lavorazione della pellicola, tratta da "L'amore bugiardo", romanzo scritto da Gillian Flynn che riscosse un successo pazzesco. In "Dark Places" la Theron veste i panni di una donna che si trova a fronteggiare un episodio agghiacciante della sua vita. L'attrice sudafricana non è solamente la protagonista del film, ma anche produttrice. Ecco perché, come ha rimarcato in una recente intervista, ha cercato di dare il massimo per realizzare un film entusiasmante e perfetto. Siamo convinti che Charlize centrerà ancora una volta il bersaglio. Libby (Charlize Theron) vede la madre e la sorella mentre vengono uccise da suo fratello. Ha 8 anni e, ovviamente, non dimenticherà mai il tragico episodio. Dopo molti anni, il caso torna alla ribalta perché emergono indizi che fanno pensare a un'altra verità. "Dark Places" è un film che, in qualche modo, sta a cuore a Charlize, visto che quando aveva 15 anni visse un'esperienza simile a quella di Libby: vide la madre mentre uccideva il padre per legittima difesa. Libby pensava di essersi lasciata alle spalle quella pagina terrificante della sua vita; invece no, si trova nuovamente a confrontarsi con quell'episodio che l'ha tormentata a lungo, un momento buio della sua esistenza. Oltre alla Theron, nel cast anche attori del calibro di Chloe Grace Moretz e Corey Stoll.    
