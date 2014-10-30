Loading...

Michael Jordan non si controlla: "Obama giocatore di m...a"

30/10/2014

Michael Jordan, ex stella dell'NBA, non ha peli sulla lingua, neanche se si trova a parlare del presidente americano Barack Obama. Il mito del basket americano ha detto che Obama è uno "shit golfer", ovvero un giocatore di golf di m...a. Non si tratta di un'indiscrezione ma di una frase proferita dall'ex sportivo dinanzi alle telecamere della Cbs, famoso network statunitense.

Jordan si è riferito ad Obama con tali parole durante un’intervista con Ahmad Rashad, ex stella della NFL. A Jordan era stato domandato con chi disputerebbe un foursome. Prima Michael ha affermato Arnold Palmer; poi, ripensandoci, ha detto Obama, bollandolo come 'mezza calzetta'.

"Non preoccuparti Ahmad non ho mai detto che Obama non è un grande politico, ho solo detto che è un golfista di m.",  ha affermato Michael Jordan.

