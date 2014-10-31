Roma, panico ad Eataly: afghano accoltella chef e guardia giurata

Panico, ieri, a Roma, in un negozio della catena alimentare Eataly. Un dipendente ha inizia to a colpire co un coltello sia una guardia giurata che uno chef. L'uomo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito fermato dagli agenti della sicurezza interna. Il movente del gesto sconsiderato sarebbe un alterco avvenuto in cucina.

L'aggressore, un immigrato afghano 25enne, si è recato al primo piano dello store ed ha iniziato a ferrare colpi sia alla guardia giurata che al cuoco, che sono state ferite al petto e alle braccia.

"L'accoltellamento è avvenuto sotto gli occhi di decine di clienti terrorizzati. Il giovane afghano, impugnando un coltello da cucina, ha prima seguito lo chef per le scale e, arrivato al secondo piano, lo ha accoltellato", ha rivelato un testimone.