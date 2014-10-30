Pisa: nasce centro per rendere web più veloce e performante

Quando si parla di avanguardia nel campo di ricerca non si può non menzionare Pisa e le sue università. Il capoluogo toscano è sempre in prima linea in tema di ricerca ed ora ospita un nuovo laboratorio in cui verrà studiata le Rete più veloce e 'pulita'. Tutto ciò mediante l'utilizzo del silicio e della luce.

Proprio domani verrà battezzato alla Scuola superiore Sant’Anna e Cnit, il centro per le tecnologie fotoniche, costa la bellezza di 8 milioni di euro. Una scommessa importante per migliorare le telecomunicazioni.

Lo scopo del laboratorio è studiare e concretizzare prototipi di circuiti integrati sfruttando la fotonica. Rammentiamo che l'Ue ha annoverato la fotonica tra le 5 tecnologie decisive per la rete del futuro.

Centro InphoTec per le Tecnologie fotoniche integrate (così si chiama il centro), mirerà dunque a realizzare articolati processi mediante cui dare vita a circuiti e apparecchi fotonici integrati, in modo che internet sia sempre più celere e performante.