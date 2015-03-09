Loading...

Michelle Hunziker mamma tris: è nata Celeste, annuncio su Fb

09/03/2015

Michelle Hunziker è diventata mamma per la terza volta: ieri è nata Celeste, figlioletta avuta da Tomaso Trussardi. La lieta notizia è stata diffusa dalla stessa Michelle su Facebook, pubblicato ieri verso le 13.00.

"È nata la nostra terza bambina alle 10.30 di oggi. Si chiama Celeste ed è un amore pazzesco! 3kg 330g di donnina che ci renderà la festa delle donne ancora più speciale per tutta la vita! Vi voglio bene, Michelle", recita il messaggio pubblicato dall'ex moglie di Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker è già mamma di Sole ed Aurora. Quest'ultima ha confermato la nascita della sorellina Celeste.

