Asti: cadavere ritrovato sabato scorso è di Elena Ceste

Dai risultati degli accertamenti effettuati sul cadavere scoperto sabato scorso in una zona rurale in provincia di Asti è emersa la compatibilità con quello di Elena Ceste. Il Dna non ha lasciato spazio a dubbi.

Ricordiamo che Elena Ceste era madre di quattro bimbi ed aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 24 gennaio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato individuato a qualche km dalla casa di Elena in occasione della pulitura di un canale di deflusso. Mistero risolto, dunque.