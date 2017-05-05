Home Anticipazioni Uomini e Donne UeD trono classico: quando verrà registrata la scelta di Luca?

di Redazione 05/05/2017

La lunga stagione di Uomini e Donne nel pomeridiano di Canale 5 si concluderà a fine maggio ed è anche per questo che come confermano le ultime anticipazioni tv il cerchio si stringe attorno alle scelte dei tronisti. Dopo quella di Marco Cartasegna, tornato a casa con Federica Benincà, adesso tocca a Luca Onestini che è il più 'anziano' fra i tronisti ancora rimasti e che tra pochi giorni, nelle registrazioni di mercoledì 10 maggio, ufficializzerà la sua scelta. Non sembra esserci nulla di scontato nelle mosse di Luca Onestini fino ad oggi. L'ex corteggiatore di Clarissa Marchese, promosso dalla redazione di Uomini e Donne come tronista dall'inizio dell'anno, non ha mai convinto fino in fondo mostrandosi molto dubbioso sulle sue corteggiatrici anche se ormai il cerchio si è stretto su tre candidate, Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorgé e Giulia Latini. Cecilia è tornata a sorpresa dopo aver fallito con l'ex tronista Oscar Branzani e in poco tempo ha saputo recuperare tutto il terreno. E come svelano le ultime anticipazioni tv rilanciate da Il Vicolo delle News la redazione di UeD ha obbligato Luca a vedere solo lei, per fare chiarezza tra i suoi mille dubbi. Molti pensano che sarà un testa a testa fra Cecilia e l'affascinante Soleil Sorgé, dalla quale il tronista bolognese è stato attratto fin dal primo minuto anche se le incomprensioni e le discussioni fra i due non sono mancati. Qualcuno la giudica falsa e opportunista, eppure si vede chiaramente che tra i due c'è grande intesa. La stessa che ultimamente il tronista ha stabilito con Giulia dopo un periodo buio. E allora chi la spunterà fra le tre ragazze?

