Milano, capotreno picchiata da nordafricani ubriachi: ferito passeggero

di Redazione 20/06/2015

Un altro capotreno aggredito in Italia. Stavolta siamo a Milano, su un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Cremona. Due immigrati nordafricani hanno picchiato la capotreno e un passeggero che aveva cercato di fermarli. Secondo le prime indiscrezioni, i nordafricani avrebbero anche minacciato la donna con un cacciavite; poi hanno tirato il freno d'emergenza e si sono dileguati. Capotreno e passeggero sono stati curati dal personale del 118. Le loro condizioni non sono preoccupanti. L'episodio è avvenuto nei pressi della stazione di Treviglio. La Polizia si è già messa alla ricerca dei due immigrati.

