Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milano, capotreno picchiata da nordafricani ubriachi: ferito passeggero

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Un altro capotreno aggredito in Italia. Stavolta siamo a Milano, su un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Cremona. Due immigrati nordafricani hanno picchiato la capotreno e un passeggero che aveva cercato di fermarli. Secondo le prime indiscrezioni, i nordafricani avrebbero anche minacciato la donna con un cacciavite; poi hanno tirato il freno d'emergenza e si sono dileguati. Capotreno e passeggero sono stati curati dal personale del 118. Le loro condizioni non sono preoccupanti. L'episodio è avvenuto nei pressi della stazione di Treviglio. La Polizia si è già messa alla ricerca dei due immigrati.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie: ematologi a disposizione

Articolo Successivo

Iron Maiden: "The Book of Souls" uscirà il 4 settembre, disco 'potente'

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016