Iron Maiden: "The Book of Souls" uscirà il 4 settembre, disco 'potente'

di Redazione

20/06/2015

Gli Iron Maiden tornano con "The Book of Souls", disco che uscirà il prossimo 4 settembre. Il nuovo capolavoro, il 16esimo nella carriera della celebre band, è 'potente' e con tinte forti; basti pensare che dura ben 92 minuti. Bruce Dickinson ha commentato così la nuova fatica degli Iron Maiden: "Siamo molto eccitati per The Book of Souls e registrarlo è stato molto piacevole. Abbiamo iniziato a lavorarci verso la fine dell'estate 2014 a Parigi, nello studio dove avevamo già registrato Brave New World nel 2000. Ci siamo subito sentiti a casa e le idee hanno cominciato ad arrivare spontaneamente". Il leader della band, Steve Harris, ha invece detto: "Ci siamo avvicinati a questo album con un approccio diverso rispetto a come abbiamo registrato in passato. Molte canzoni sono state scritte mentre eravamo in studio... Sono molto orgoglioso di The Book of Souls".
