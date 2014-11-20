Loading...

Milano, dilagano gli insonni: 58% assume farmaci per dormire

20/11/2014

Sei milanesi su dieci dormono male secondo uno studio portato avanti dal centro medico Sant'Agostino.

"Alcuni soggetti forzano il bioritmo e vanno a letto tardi, pur essendo 'allodole', ovvero prediligono la sveglia all'alba. Altre invece non riposano perché essendo 'gufi', ovvero amanti delle ore piccole, sono costretti a svegliarsi presto", sottolinea Michele Cucchi, direttore sanitario del Sant'Agostino.

Il 58% dei milanesi intervistati non riesce a dormire o ha un sonno disturbato a causa, principalmente, dell'ansia, della depressione, e dello stress.

"L'igiene del sonno è un argomento delicato. Esistono persone che si svegliano più volte durante la notte, sudate e nervose. Sono gli ansiosi, che non smettono di preoccuparsi dei problemi giornalieri persino quando dormono, come se avessero un motorino interiore che tiene sempre accesa la macchina", sostiene Cucchi.

