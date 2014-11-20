Loading...

Jolla, smartphone finlandese equipaggiato con OS Sailfish

20/11/2014

Sta per arrivare nel mercato italiano lo smartphone finlandese Jolla, equipaggiato con l'innovativo sistema operativo Sailfish.

L'originale smartphone sarà in vendita in circa 45 store del Belpaese a 299 euro. Riportiamo brevemente le caratteristiche di Jolla:

  • schermo Ips da 4,5 pollici
  •  Cpu dual core
  • 1 GB di Ram
  • fotocamera posteriore da 8 Megapixel

Tutte le attenzioni, comunque, sono rivolte al  sistema operativo Sailfish, fondato su Linux.

