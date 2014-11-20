Jolla, smartphone finlandese equipaggiato con OS Sailfish
di Redazione
20/11/2014
Sta per arrivare nel mercato italiano lo smartphone finlandese Jolla, equipaggiato con l'innovativo sistema operativo Sailfish.
L'originale smartphone sarà in vendita in circa 45 store del Belpaese a 299 euro. Riportiamo brevemente le caratteristiche di Jolla:
- schermo Ips da 4,5 pollici
- Cpu dual core
- 1 GB di Ram
- fotocamera posteriore da 8 Megapixel
Tutte le attenzioni, comunque, sono rivolte al sistema operativo Sailfish, fondato su Linux.
Redazione