Lorde cura colonna sonora Hunger Games: video "Yellow Flicker Beat" primo sulla iTunes Chart
di Redazione
20/11/2014
Critica e pubblico hanno riconosciuto più volte il talento di Lorde, una giovane popstar con una voce straordinaria.
Lorde ha firmato la colonna sonora del nuovo episodio di Hunger Games, "Il Canto della rivolta", da oggi nelle sale italiane. La cantautrice ha fatto anche uscire "Yellow Flicker Beat", singolo che precede l'uscita del suo nuovo disco.
Il videoclip di "Yellow Flicker Beat" ha riscosso, nel giro di poche ore, un successo tremendo, balzando subito in vetta alla ITunes Chart.
