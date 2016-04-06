Miley Cyrus ferita da un gatto: foto su Instagram

Miley Cyrus ama molto gli animali, specialmente i gatti, ma ultimamente i suoi amici a quattro zampe gli hanno creato qualche problema, come si evince da alcuni scatti postati sui social

"Tutto il mondo festeggia dieci anni di Hannah Montana, ma il nostro viaggio è iniziato molto tempo prima, quando nessuno aveva idea di chi fossimo... Non importa quello che è successo nel corso degli anni (nessuno ha idea di come fosse, ma era come il mondo reale ma con più teenager in crisi ormonali) e l'amore tra noi non può essere messo in discussione. Anche se sentivo che il personaggio non mi rappresentava, sarò sempre grata per l'opportunità, e il trampolino di lancio che mi è stato offerto. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza tutte le persone che hanno contribuito alla serie, dai personaggi fissi alle guest star, ai creatori, registi, ecc.".

La sensuale e disinibita popstar ha pubblicato selfie che la ritraggono con varie ferite sulla fronte, sul braccio e sulla testa. A corredo degli scatti commenti non proprio da amante degli animali. Sul popolare social Instagram, Miley ha rivelato che lunedì scorso è stata aggredita da un gatto, che le ha procurato seriePer comprovarlo ha postato 3 immagini e commenti del tipo "f*cked up by a pussy cat f*******ck". Ciò non significa che l'ex Hanna Montana se la sia presa veramente con i gatti, visto che è una grande animalista; è indubbio, però, che l'artista abbia sentito moltoalmeno a giudicare dalla ferite riportate sulla faccia, sul braccio e sulla testa. La cantante di "Wrecking Ball" possiede quattro gatti, che ama moltissimo. Qualche giorno prima della 'disavventura felina', Miley aveva omaggiato su Instagramil suo cane che, due anni fa, è stato ucciso da un coyote. La popstar, insomma, non sa vivere senza animali in casa. L'anno scorso ha presentato al mondo intero Shanti Om Bb, un delizioso gattino persino a cui ha creato persino un profilo Instagram. Pare che una stanza della casa di Miley sia tutta per il micetto, quindi piena di giocattoli e peluche; ovviamente c'è anche una poltrona tiragraffi. Sembrerà strano ma il profilo Instagram di Shanti Om Bb ha incassato oltre 40.000 follower in pochissimo tempo.La casa della Cyrus è molto grande e piena di animali. Sembra quasi una fattoria. La cantante, infatti, non condivide la sua magione solo con i gatti, ma anche con un maialino domestino e 5 cani. L'ex Hanna Montana ha passato un bruttissimo momento dopo la morte del suo amato Floyd ed ha avuto non pochi problemi a cantare durante ilLa popstar scrisse:A dimostrare il grande amore di Miley Cyrus per i gatti è anche ilall'interno del labbro inferiore che ritrae un gatto triste. L'artista non ha spiegato il motivo dello strambo tattoo, limitandosi a postare la foto del tatuaggio su Instagram, corredata dalla parola "sadkitty". Del resto, a Miley piace stupire i suoi fan, anche con il suo look. La popstar è diventata certamente una delle cantanti più trasgressive degli ultimi tempi: durante i suoi concerti elettrizza i fan con balletti al limite della decenza ed abiti impudici. Chissà cosa si inventerà, in futuro, Miley per stupire ancora una volta i fan? In arrivo un nuovo tatuaggio? Ricordiamo che, oltre agli animali, un'altra passione della Cyrus sono i tatuaggi. Ne ha una ventina su tutto il corpo. Intanto adesso deve guarire: il gatto le ha causato profonde ferite. Non è il momento per un nuovo tatuaggio. Miley ha suscitato scalpore ancora una volta ma, in fondo, è questo che lei vuole. Non è vero? Lei è della folta schiera del "parlate di me, nel bene e nel male". La cantante di "We Can't Stop" usa spesso i social, specialmente Instagram, per postare foto e comunicare coi fan. Qualche giorno fa ha celebrato proprio su tale social l'anniversario di Hanna Montana, serie tv che le ha permesso di farsi conoscere a tutto il mondo e diventare una vera star. Miley ha scritto: