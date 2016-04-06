Stasera Su Canale 5 il Secondo Episodio di Fuoco Amico Con Raoul Bova, le curiosità!
di Redazione
06/04/2016
Questa sera, tutti pronti, per un nuovo ed esilarante appuntamento con Fuoco Amico, la nuova Fiction con Raoul Bova che ha attirato l'attenzione del pubblico fin dal primo episodio. Intrighi, passioni ed un mistero ancora insoluto: che fine ha fatto il padre di Enea De Santis, Capitano della Task Force, impegnata in Afghanistan per sgominare le cellule terroristiche? Al centro di un intrigo internazionale, Raoul Bova dovrà tirare le fila della vicenda, cercando di preferire alla passione la razionalità. Passione incarnata perfettamente nella figura di Samira Kasser, infermiera di guerra che Enea (Bova) conosce per caso nel primo episodio. Fin da subito, figura sfuggente, misteriosa ed affascinante, ella appare impenetrabile. Su di lei, Enea nutre forti sospetti. Potrebbe avere a che fare con la scomparsa del padre? Ma, nonostante ciò, si affida al cuore ed alle sue mancate regole, innamorandosene. Nel secondo episodio di Fuoco Amico, in onda stasera, alle 21.10, su Canale 5, Enea De Santis avvalora la tesi del sospetto quando scopre che Samira conosce molto bene Gemini, sicuramente implicato nella terribile vicenda della scomparsa di suo padre. Prima, però, che egli possa formulare qualsiasi pensiero, la Task Force viene colpita da un drone nemico e Gemini e Samira vengon fatti prigionieri. I servizi segreti sembrano implicati fino al collo in questa intricata vicenda. Una Fiction scomoda che rimette Bova al suo posto tra gli eroi buoni ed attivi militarmente e, come sempre, attratti dalle belle donne. Grande successo anche per Megan Montaner, reduce da Il Segreto e dall'esperienza come giurata in tv, particolarmente calzante nel ruolo di Samira. Pronti per scoprire gli intrighi di questa sera in Fuoco Amico, su Canale 5?
